В Запорожской области Росгвардия провела День призывника для школьников

Такая же встреча прошла в мелитопольском многопрофильном колледже

Редакция сайта ТАСС

© Управление Росгвардии по Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели для школьников Мелитополя патриотическое мероприятие - День призывника. Детям показали образцы спецтехники, рассказали о службе и возможностях поступления в профильные вузы, сообщили в региональном управлении ведомства.

Особенно интересным событие стало для кадетов профильных классов Росгвардии, которые в будущем могут поступить на службу.

"В Мелитополе на базе средней школы №15, носящей имя родоначальника войск правопорядка графа Евграфа Комаровского, прошел День призывника. Мероприятие, организованное управлением Росгвардии по Запорожской области совместно с администрацией образовательной организации, стало важным этапом в патриотическом воспитании будущих защитников Отечества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СОБР "Смерч-А" представили ребятам образцы боевого снаряжения, специальной техники, рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии России и возможности получения высшего образования в военных ведомственных вузах. Школьники также узнали о социальных гарантиях и возможностях карьерного роста на службе в ведомстве.

Такая же встреча в рамках всероссийской акции День призывника прошла также в мелитопольском многопрофильном колледже.