В Запорожской области Росгвардия провела День призывника для школьников
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники спецподразделения Росгвардии провели для школьников Мелитополя патриотическое мероприятие - День призывника. Детям показали образцы спецтехники, рассказали о службе и возможностях поступления в профильные вузы, сообщили в региональном управлении ведомства.
Особенно интересным событие стало для кадетов профильных классов Росгвардии, которые в будущем могут поступить на службу.
"В Мелитополе на базе средней школы №15, носящей имя родоначальника войск правопорядка графа Евграфа Комаровского, прошел День призывника. Мероприятие, организованное управлением Росгвардии по Запорожской области совместно с администрацией образовательной организации, стало важным этапом в патриотическом воспитании будущих защитников Отечества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СОБР "Смерч-А" представили ребятам образцы боевого снаряжения, специальной техники, рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии России и возможности получения высшего образования в военных ведомственных вузах. Школьники также узнали о социальных гарантиях и возможностях карьерного роста на службе в ведомстве.
Такая же встреча в рамках всероссийской акции День призывника прошла также в мелитопольском многопрофильном колледже.