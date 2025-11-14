В Хабаровском крае устранили аварию на электросетях

В течение трех часов температура теплоносителя будет восстановлена до нормативного параметра, сообщил врио главы Верхнебуреинского муниципального района

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение котельной в поселке Новый Ургал в Хабаровском крае восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Утром 14 ноября авария на электросетях, которые питали котельную, оставила без тепла 50 многоквартирных домов.

"В 14:20 (местное время) восстановлено энергоснабжение котельной п. Новый Ургал. Произведен запуск котлов. В течение трех часов температура теплоносителя будет восстановлена до нормативного параметра", - написал он.