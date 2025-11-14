Правда ли, что метеозависимые смогут оформлять больничный во время магнитных бурь?

О том, что метеозависимым россиянам разрешат не работать во время магнитных бурь и получать при этом заработную плату, заговорили после заявления председателя партии "Коммунисты России". Сергей Малинкович сообщил, что партия намерена обратиться с этой инициативой сразу в Минздрав и Минтруд. При этом некоторые каналы в соцсетях распространили информацию как уже принятую норму, что, конечно, не соответствует действительности.

Эксперты рассказали ТАСС о том, что говорит наука о влиянии космической погоды на здоровье и насколько реалистичны такие законодательные инициативы. "Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они возникают, когда облака плазмы, выброшенные во время вспышек на Солнце, достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитосферой, — разъясняет ТАСС врач-невролог "СМ-Клиники" Марианна Джикия. — Вопрос об их влиянии на здоровье человека остается дискуссионным в научной среде. Мнения специалистов разделились. С одной стороны, кардиологи и неврологи отмечают увеличение числа обращений во время геомагнитных возмущений. Исследования указывают на их возможную связь с увеличением случаев инфаркта миокарда и инсульта. С другой стороны, доказательная медицина ставит под сомнение прямое влияние магнитных бурь, поскольку изменения космической погоды оказывают на человека гораздо меньшее воздействие, чем ежедневные факторы и физическая нагрузка. В организме человека нет органов, восприимчивых к магнитным бурям, а многие жалобы могут быть связаны с психологическим самовнушением".

В целом людям, чувствительным к таким изменениям, врач рекомендует в неблагоприятные периоды снизить нагрузку и соблюдать режим труда и отдыха, не пропускать прием необходимых лекарств, контролировать артериальное давление, а также пить достаточное количество воды и сохранять спокойствие.

Марина Константинова, врач-терапевт "Инвитро", подтверждает: "Существуют гипотезы о том, что в периоды активных геомагнитных возмущений обостряются хронические болезни, однако убедительных научных доказательств этому пока недостаточно — тема требует более глубокого изучения с позиций доказательной медицины".

Терапевт отмечает, что некоторые люди замечают у себя странные реакции на изменения погоды или солнечную активность: настроение становится переменчивым, появляется раздражительность, может снижаться продуктивность и болеть голова. "Таких людей принято называть метеочувствительными, хотя метеочувствительность не является официально признанным диагнозом. Если организм действительно реагирует на подобные изменения, разумнее всего пройти полноценное медицинское обследование и получить консультацию специалиста", — отмечает врач.

Марина Константинова добавляет, что существует и другая категория "метеозависимых": "У них недомогание возникает словно по расписанию — стоит только появиться новостям о приближающейся магнитной буре. Здесь чаще всего играет роль психологический фактор, и не исключен так называемый эффект ноцебо: человек настолько убежден в опасности магнитных колебаний, что его организм послушно выдает ожидаемую реакцию".

Татьяна Подольская, эксперт Президентской академии, отмечает, что подобные сообщения о больничных листах в социальных сетях и мессенджерах можно рассматривать не более как спекуляции. Магнитные бури не являются объективной и достаточной причиной для нетрудоспособности. "Больничный лист выписывается на основании конкретного диагноза и объективного состояния пациента, а диагноза "метеозависимость" или "магнитная буря" в Международной классификации болезней нет. При этом в современной международной практике не существует убедительных научных доказательств, которые бы устанавливали зависимость между магнитными бурями и симптомами у здоровых людей, достаточными для оформления листка нетрудоспособности".