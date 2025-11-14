Правда ли, что метеозависимые смогут оформлять больничный во время магнитных бурь?
В СМИ и социальных сетях сообщают, что…
…метеозависимым работникам скоро разрешат уходить на удаленку при плохом самочувствии и оформлять лист нетрудоспособности на время магнитных бурь.
А что на самом деле?
О том, что метеозависимым россиянам разрешат не работать во время магнитных бурь и получать при этом заработную плату, заговорили после заявления председателя партии "Коммунисты России". Сергей Малинкович сообщил, что партия намерена обратиться с этой инициативой сразу в Минздрав и Минтруд. При этом некоторые каналы в соцсетях распространили информацию как уже принятую норму, что, конечно, не соответствует действительности.
Эксперты рассказали ТАСС о том, что говорит наука о влиянии космической погоды на здоровье и насколько реалистичны такие законодательные инициативы. "Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они возникают, когда облака плазмы, выброшенные во время вспышек на Солнце, достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитосферой, — разъясняет ТАСС врач-невролог "СМ-Клиники" Марианна Джикия. — Вопрос об их влиянии на здоровье человека остается дискуссионным в научной среде. Мнения специалистов разделились. С одной стороны, кардиологи и неврологи отмечают увеличение числа обращений во время геомагнитных возмущений. Исследования указывают на их возможную связь с увеличением случаев инфаркта миокарда и инсульта. С другой стороны, доказательная медицина ставит под сомнение прямое влияние магнитных бурь, поскольку изменения космической погоды оказывают на человека гораздо меньшее воздействие, чем ежедневные факторы и физическая нагрузка. В организме человека нет органов, восприимчивых к магнитным бурям, а многие жалобы могут быть связаны с психологическим самовнушением".
В целом людям, чувствительным к таким изменениям, врач рекомендует в неблагоприятные периоды снизить нагрузку и соблюдать режим труда и отдыха, не пропускать прием необходимых лекарств, контролировать артериальное давление, а также пить достаточное количество воды и сохранять спокойствие.
Марина Константинова, врач-терапевт "Инвитро", подтверждает: "Существуют гипотезы о том, что в периоды активных геомагнитных возмущений обостряются хронические болезни, однако убедительных научных доказательств этому пока недостаточно — тема требует более глубокого изучения с позиций доказательной медицины".
Терапевт отмечает, что некоторые люди замечают у себя странные реакции на изменения погоды или солнечную активность: настроение становится переменчивым, появляется раздражительность, может снижаться продуктивность и болеть голова. "Таких людей принято называть метеочувствительными, хотя метеочувствительность не является официально признанным диагнозом. Если организм действительно реагирует на подобные изменения, разумнее всего пройти полноценное медицинское обследование и получить консультацию специалиста", — отмечает врач.
Марина Константинова добавляет, что существует и другая категория "метеозависимых": "У них недомогание возникает словно по расписанию — стоит только появиться новостям о приближающейся магнитной буре. Здесь чаще всего играет роль психологический фактор, и не исключен так называемый эффект ноцебо: человек настолько убежден в опасности магнитных колебаний, что его организм послушно выдает ожидаемую реакцию".
Татьяна Подольская, эксперт Президентской академии, отмечает, что подобные сообщения о больничных листах в социальных сетях и мессенджерах можно рассматривать не более как спекуляции. Магнитные бури не являются объективной и достаточной причиной для нетрудоспособности. "Больничный лист выписывается на основании конкретного диагноза и объективного состояния пациента, а диагноза "метеозависимость" или "магнитная буря" в Международной классификации болезней нет. При этом в современной международной практике не существует убедительных научных доказательств, которые бы устанавливали зависимость между магнитными бурями и симптомами у здоровых людей, достаточными для оформления листка нетрудоспособности".
Краткие итоги
На сегодняшний день больничные листы по причине недомогания от геомагнитных возмущений не выдаются, а диагноза "метеозависимость" не существует. Эксперты заявляют, что научное сообщество не пришло к единому мнению о степени влияния магнитных бурь на человека. При этом врачи настоятельно рекомендуют внимательно относиться к собственному здоровью и своевременно обращаться к специалистам в случае ухудшения самочувствия.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".
ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).