Врач Полляк назвала первый признак развития сахарного диабета

Эндокринолог рассказала, что это повышенный уровень сахара в анализе мочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Повышенный уровень сахара в анализе мочи у детей может являться первым сигналом развития сахарного диабета, сообщила на пресс-конференции в региональном информационной центре ТАСС заведующая эндокринологическим отделением Областной детской клинической больницы, детский эндокринолог Ольга Полляк. Диабет часто может иметь скрытое течение: у детей симптомами может быть частая нужда и сильная жажда, а у взрослых - жалобы на усталость.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, в том числе у детей, по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации. Он утвержден в 1991 году.

"Кроме сахара крови, надо посмотреть обязательно общий анализ мочи, потому что у нас были ситуации, когда, например, месяц-два тому назад в общем анализе мочи был сначала сахар: <…> если обратили внимание, то измерили сахар крови - он норма, и [врач] успокоился. Если не обратил внимание, то спустя какое-то время мы можем встретиться с этим ребенком, когда у него уже высокий сахар", - сказала Полляк, отметив, что при обнаружении повышенного сахара в анализе мочи стоит провести ряд дополнительных анализов чтобы окончательно исключить диабет.

На сегодняшний день в Свердловской области насчитывается около 180 тысяч пациентов с сахарным диабетом, ежегодный прирост составляет более двух тысяч пациентов. "Диабет долгое время имеет скрытое течение, поэтому он у многих не выявлен, и вероятная цифра заболевания может быть значительно выше", - сказала главный внештатный эндокринолог взрослого населения Министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Замотаева.

Среди детей диабет 1 типа зафиксирован у 2 005 детей, этот тип диабета развивается из-за наследственной предрасположенности, отмечает Полляк. В числе провоцирующих факторов она назвала перенесенные вирусные инфекции, стрессы. При этом, по словам эксперта, пропустить сахарный диабет у ребенка сложно: основными симптомами является то, что ребенок много пьет, часто справляет нужду и заметно худеет - и это состояние прогрессирует в течение месяца.

При этом Замотаева добавила, что эти симптомы у взрослых могут говорить о "далеко запущенном" диабете 2-го типа. Регулярная профилактика помогает выявлять заболевание на более ранних стадиях, когда у пациента может быть только одна жалоба - на усталость, из-за которой не все идут сдавать анализы в поликлинику.