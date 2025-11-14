В Татарстане мужчина получил химический ожог от иностранных капсул для стирки

Ему оказали помощь

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Химический ожог 1-2 степени получил 26-летний житель Татарстана после использования приобретенных на маркетплейсе иностранных капсул для стирки. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ).

"Химический ожог 1-2 степени диагностировал 26-летнему пациенту ожоговый хирург РКБ Айрат Шарипов. Рану обработали, помощь оказали и отпустили домой", - говорится в сообщении.

По данным клиники, мужчина рассказал, что инцидент произошел после того, как его жена постирала постельное белье с новыми капсулами для стирки азиатского производства. "На утро мужчина проснулся уже с ожогом", - уточнили в РКБ.