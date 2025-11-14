На Троекуровском кладбище усилили меры безопасности

Всех, кто приходит, просят пройти через рамки металлоискателей и показать содержание сумок и рюкзаков

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Меры безопасности усилены на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В частности, на входах стоят рамки металлоискателей, дежурят усиленные наряды правоохранителей. Всех, кто приходит, просят пройти через рамки и показать содержание сумок и рюкзаков.

Как сообщили ранее в ЦОС, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.