В Госдуму внесли законопроект о размещении флага РФ на документах и банкнотах

По мнению авторов инициативы, включение государственного символа в оформление важных документов и национальной валюты позволит укрепить чувство патриотизма и принадлежности к стране, повысить доверие к государственным документам и обеспечить их защиту от подделок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий использование изображения государственного флага РФ при изготовлении документов государственного образца и выпуске банкнот Банка России. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О Государственном флаге РФ". Согласно инициативе, изображение флага будет использоваться в качестве элемента при оформлении паспортов, свидетельств и других официальных документов, а также на банкнотах российского рубля.

"Государственный флаг Российской Федерации является одним из важнейших государственных символов страны для каждого гражданина, символом народного единства, проявлением патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей", - говорится в пояснительной записке.