Книгу Ханны Дейзи "Когда плачут камни" признали экстремистским материалом

В качестве основания для внесения в список приводится решение Верховного суда Ингушетии от 20 августа

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ включил в перечень экстремистских материалов электронную версию книги Ханны Дейзи "When stones cry - Когда плачут камни" на английском и русском языках.

"Электронная версия книги на английском и русском языках "Daysi Hanna: When stones cry - Когда плачут камни" ("Ханна Дейзи-Когда плачут камни"), (автор Hanna Daysi, Ханна Дейзи, ООО "Издательские решения", 2019. - 50 с.)", - говорится в реестре.

В качестве основания для внесения в список приводится решение Верховного суда Республики Ингушетия от 20 августа текущего года.