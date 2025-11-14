В Москве сильный ветер повредил некоторые деревья

Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Случаи повреждения деревьев сильным ветром зафиксированы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В городе сильный ветер. Его порывы достигают 17 м/с. Фиксируются случаи повреждения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении.

Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.