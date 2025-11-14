В госпитале Вишневского удалили опухоль с помощью отечественного лазера

При таком методе пациенту требуется два-три дня на восстановление вместо нескольких недель при инвазивных операциях

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Хирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны РФ с помощью уникального новейшего тулиевого волоконного лазера российского производства удалили у пациента новообразование предстательной железы.

"Современная медицина теперь представляет собой уже не пласт урологии, нефрологии, онкологии - это интегративная медицина, и за последние годы эта интеграция достигла серьезных успехов благодаря тому, что в медицину интегрируются физика, химия, биология, высокие технологии других научных направлений. Такими совместными усилиями, благодаря интеграции, мы достигли очень хороших результатов в плане, прежде всего, диагностики заболеваний органов мочеполовой системы, включая онкологию. И самое главное - [внедрения] высокотехнологичных методов лечения заболеваний с очень неплохими результатами", - подчеркнул начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны РФ генерал-майор Александр Есипов.

Опухоль удалили при помощи лазерной абляции - метода, при котором вещество удаляется с помощью лазерного импульса. Это позволяет не затрагивать здоровые ткани организма, а уничтожать только пораженный участок.

"Урология - одно из тех направлений, где высокие технологии внедряются быстрее всего. Это роботическая хирургия, лазерные технологии. С помощью лазерного тулиевого волоконного отечественного лазера будет выполнена энуклеация (удаление тканей путем вылущивания - прим. ТАСС)", - пояснил начальник урологического центра ФГБУ "НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского" МО РФ, заместитель главного уролога МО РФ Александр Кочетов.

Он отметил, что операция выполняется без разрезов и позволяет бескровно, прецизионно, анатомически выполнить энуклеацию (метод, при котором вылущивают ткани из окружающих структур) аденомы предстательной железы. При таком методе, добавил Кочетов, пациенту требуется всего два-три дня на восстановление вместо двух-трех недель при инвазивных операциях.

Другие операции

Операция прошла в рамках VII Межрегиональной научно-практической конференции "Диагностика и лечение заболеваний и новообразований нижних мочевых путей. Новые технологии". Ее особенностью стало включение блока "живой хирургии", где оперирующий хирург, выполняя операцию, комментирует ее этапы по видео-конференц-связи для участников форума. Всего были продемонстрированы шесть оперативных вмешательств.

Также была продемонстрирована еще одна новейшая технология, применяемая военными врачами для оказания высокотехнологичной помощи военнослужащим - брахитерапия. Это метод лучевой терапии, при котором источник излучения вводится внутрь пораженного органа, что позволяет локально воздействовать на опухоль, минимизируя повреждение окружающих органов.

Кроме того, в ходе конференции военными хирургами госпиталя было продемонстрировано проведение оперативного вмешательства с использованием перспективной технологии ICG - флуоресцентной навигационной лапароскопии. Военные врачи ввели пациенту флуоресцентное контрастное вещество в ткани рядом с новообразованием. При помощи специальной оптики, которая позволяет использовать инфракрасную область спектра, становится видимым распределение флуоресцентного контрастного вещества, что позволяет точно определять анатомию органов и области, на которых выполняется операция, и исключить повреждение здоровых тканей.