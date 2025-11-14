В Донецке восстановят разбитую из-за удара ВСУ школу к концу 2025 года

Были повреждены окна, крыша, классы и коридоры, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Восстановление школы №62 на западе Донецка, которая была серьезно повреждена в результате удара ВСУ, завершится до конца 2025 года, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"До конца [2025] года восстановим пострадавшую в результате украинской агрессии школу №62 в Куйбышевском районе Донецка. Она неоднократно подвергалась вражеским обстрелам и сильно пострадала в сентябре этого года. Были повреждены окна, крыша, классы и коридоры", - написал Пушилин.

Он добавил, что первоочередная задача - подготовка к зиме, чтобы дети учились в тепле. В здании заменили 69 окон, отремонтировали кровлю, продолжается ремонт крыши второго корпуса и внутренние работы. На время ремонта занятия проводят в уцелевшем корпусе. В школе учатся более 270 детей.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, 8 сентября ВСУ нанесли удар по Куйбышевский району с применением БПЛА и авиационных ракет Storm Shadow. В районе были повреждены жилые дома, школа, административное здание и магазин.