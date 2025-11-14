Визит-центр увеличит число посетителей беломорских петроглифов до 100 тыс. человек

Он включает в себя гостиницу, ресторан и выставочные залы

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Визит-центр "Беломорские петроглифы", введенный в эксплуатацию в августе, в следующем году позволит увеличить турпоток к объекту ЮНЕСКО почти до 100 тыс. человек. Он уже обеспечил рост в два раза, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во время посещения объекта в рамках рабочей поездки.

"Благодаря запуску визит-центра количество посетителей увеличилось в два раза. Уже 30 тысяч туристов побывало на нашем объекте мирового наследия ЮНЕСКО. Сколько будет в следующем году? Мои прогнозы, пожалуй, где-то под 100 тысяч. Но в любом случае, по мере развития, уже в ближайшие годы, это будут сотни тысяч посетителей", - сказал Парфенчиков.

Визит-центр "Беломорские петроглифы" создавали с привлечением средств индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Он включает в себя гостиницу, ресторан и выставочные залы. Там создана необходимая инфраструктура, в том числе мост. Кроме того, на частные средства оборудован закрытый павильон вблизи петроглифов.

"Я хотел бы всех поздравить с таким событием, важным не только для нашего Беломорского округа, Кемско-Беломорской агломерации, Карелии, но и для всей страны, а может быть, и для мира. Это начало уже серьезной жизни объекта мирового наследия ЮНЕСКО. То, что мы сделали при поддержке федерального центра, при поддержке индивидуальной программы развития Республики Карелия, только вот этот объект, где мы сейчас находимся, - гостиница, ресторан, визит-центр музейный научный, это более миллиарда рублей", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что созданную инфраструктуру можно использовать не только для туристов, но и для проведения праздников для местных жителей. В частности, в 2026 году будет широко отмечаться столетие с момента открытия петроглифов. Первый координационный совет по подготовке к празднованию проведут уже в этом году. "Это уже не только наш внутренний праздник. Это уже событие, которое связано с мировой культурой - потому что это открытие объекта ЮНЕСКО. Подумаем, какие мероприятия будем здесь проводить", - сказал Парфенчиков.

О петроглифах

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. В 2021 году на 44-й сессии Комитета всемирного наследия было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список ЮНЕСКО.

Археологический комплекс "Беломорские петроглифы" включает в себя наскальные изображения и стоянки древнего человека. Он расположен в Беломорском округе. Петроглифы датируются V-IV тысячелетием до нашей эры. Их основные мотивы - это лодки, следы животных и людей, а сюжеты - охота на морских, лесных животных и птиц.