Росмолодежь запустит программу развития кадрового потенциала в регионах

Одна из основных причин дефицита кадров в молодежной политике - низкие зарплаты, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов

Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов © Виталий Смольников/ ТАСС

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в 2026 году планирует запустить программу по формированию кадрового потенциала в сфере работы с молодежью в регионах и муниципалитетах России. Об этом сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов на пленарной сессии заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" в Перми.

"В следующем году мы готовим запуск большой программы, по ней мы принимаем не только ряд федеральных образовательных мероприятий и практических семинаров, но и формируем планы развития кадрового потенциала всех регионов и муниципалитетов. Для этого, конечно же, важно самообследование каждого региона и аудит отрасли", - сказал Аширов.

По его словам, в ближайших планах агентства на 2026-2027 годы - разработка нормативной численности специалистов молодежной политики для разных видов учреждений и работа над базовым перечнем услуг и работ для учреждений молодежной политики.

Как отметил Аширов, одна из основных причин дефицита кадров в молодежной политике - низкие зарплаты. По данным Росмолодежи за 2024 год, в 49% учреждений среднемесячная оплата труда специалистов в сфере работы с молодежью ниже 40 тыс. рублей. Самый низкий уровень оплаты труда - менее 20 тыс. рублей - зафиксирован в Луганской Народной Республике, а самый высокий - более 90 тыс. рублей - в Якутии, в Запорожской области, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Сахалинской областях.

Всероссийский семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти регионов РФ, реализующих молодежную политику, проходит в Перми с 13 по 16 ноября. В рамках семинара запланированы доклады и групповая работа представителей министерств молодежной политики из всех регионов России. Пермь выбрана местом проведения мероприятия не случайно - в этом году столица Прикамья носит звание Молодежной столицы России.