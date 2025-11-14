Сайты могут начать штрафовать за авторизацию людей через зарубежные сервисы

Штрафы могут достигнуть до 700 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации. По действующему законодательству на территории РФ авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо. Неисполнение этого требования может повлечь за собой штраф от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей - для юрлиц.

Также предлагается дополнить КоАП новой статьей о неисполнении владельцем интернет-ресурса с применением технологии рекомендаций требований законодательства РФ к их применению. Так, сбор информации о предпочтениях находящихся на территории РФ пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей - для юрлиц. Аналогичные штрафы предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, за неразмещение владельцем интернет-ресурса документа о правилах применения таких технологий, адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений, инициалов и наименования.

За повторные нарушения предусмотрены штрафы от 20 до 40 тыс. рублей для граждан, от 60 до 100 тыс. рублей - для должностных лиц, от 1 до 1,4 млн - для юрлиц. Такой же штраф может быть наложен за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.