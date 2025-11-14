Умер профессор Дмитрий Точеный

Он проработал в вузах Самары и Ульяновска более 40 лет

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ульяновский государственный университет (УлГУ) сообщил о смерти основателя научной школы, профессора Дмитрия Точеного, стоявшего у истоков создания научной базы вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УлГУ.

"Ушел из жизни доктор исторических наук, профессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений УлГУ Дмитрий Точеный. Дмитрий Степанович стоял у истоков создания гуманитарной научной базы УлГУ и всегда сочетал скрупулезную работу по сохранению наследия нашего региона с плодотворной педагогической деятельностью, развитием кафедры истории Отечества. Благодаря его усилиям в УлГУ были открыты две новые специальности - "Регионоведение" и "История", - отмечается в сообщении.

Точеный проработал в вузах Самары и Ульяновска более 40 лет. В Ульяновском государственном университете он трудился с момента его основания, вел активную преподавательскую и научную деятельность. "За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии для студентов и абитуриентов. Под его руководством защитили кандидатские диссертации более 15 аспирантов и соискателей", - говорится в сообщении вуза.

На протяжении 30 лет Точеный являлся членом диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при Самарском и Чувашском государственных университетах. Ученый основал научную школу Точеного, которая занимается изучением экономических, социально-политических и культурных особенностей развития Среднего Поволжья и Ульяновской области. Дмитрий Степанович является автором многих материалов по истории Ульяновской области, статей об известных людях России, малоизвестных фактах истории и культуры страны.

В Telegram-канале Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) имени И. Н. Ульянова говорится, что Дмитрий Степанович внес значительный вклад в историческое образование региона. "В 1970-1980-е годы Дмитрий Степанович был профессором кафедры истории КПСС, а в 1984-1987 годах занимал должность проректора по научной работе УГПИ [Ульяновского государственного педагогического института]. В дальнейшем он продолжил сотрудничество с УлГПУ им. И. Н. Ульянова, работая на кафедре истории России", - отмечается в сообщении.

Прощание с ученым состоится 16 ноября в траурном зале морга Ульяновской областной клинической больницы.