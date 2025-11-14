Челябинский школьник победил в конкурсе с проектом метеодрона

Никита Голубицкий разработал квадрокоптер, способный подниматься на высоту до 10 км и передавать данные через радиоканал на низких частотах

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ученик челябинской школы № 56 и воспитанник детского технопарка "Кванториум" Никита Голубицкий стал победителем всероссийского конкурса "Я - конструктор будущего" (организатор - Московский авиационный институт (МАИ) с проектом дрона для метеорологического мониторинга, передает корреспондент ТАСС.

По словам разработчика, квадрокоптер способен автономно подниматься на высоту до 10 км и передавать данные через радиоканал на низких частотах, переводя их в понятные графики. Победитель конкурса отметил, что устройство может долго работать на заданной высоте и передавать информацию в реальном времени.

Кроме того, Голубицкий подчеркнул, что себестоимость изделия составляет около 100 тыс. рублей, в то время как зарубежные аналоги стоят 10-20 млн рублей.

"Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания "Курсир", специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения летных измерений систем навигации и посадки в аэропортах с использованием БЛА. Сейчас школьник разрабатывает для дрона комплекс навигации без GPS на основе инерциальной системы с коррекцией через ИИ", - проинформировали в пресс-службе МАИ.

Конкурс "Я - конструктор будущего" проводится МАИ совместно с Союзом машиностроителей России. Конкурс является частью программы учебно-методического центра подготовки инженерных кадров для авиастроительной отрасли, который в этом году был создан на базе МАИ при поддержке Минобрнауки России в рамках национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".