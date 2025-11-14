В Свердловской области втрое превысят план расселения ветхого жилья

Вместо 28 аварийных домов в планах расселить 90, сообщил губернатор региона Денис Паслер

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют в три раза перевыполнить в 2026 году план по расселению аварийного жилья - вместо 28 аварийных домов они намерены расселить 90. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"На реализацию новой региональной программы в 2025-2026 годах выделены 790,6 млн рублей, из них 282,7 млн - средства Фонда развития территорий, 500 млн - областной бюджет, 7,9 млн - местные бюджеты. <…> Берем на себя повышенные обязательства. Вместо 28 запланированных в 2026 году намерены расселить 90 домов", - написал Паслер.

В 2025 году регион завершает программу расселения, которая началась с 2019 года. В нее вошло жилье, которое признали аварийным до 2017 года. Последний 32 квартирный дом по программе будет сдан в поселке Бобровский Сысертского муниципального округа.

Работу по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года, начнут с конца 2025 года. Первый этап будет реализован в 12 муниципалитетах, ожидается, что более 400 человек переедут из 28 аварийных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Планируется, что проект будет реализован в Асбесте, Дегтярске, Ирбите, Нижнем Тагиле, Качканаре, Кушве и других городах.

"Всего за 6 лет жилищные условия улучшили более 31,5 тыс. уральцев, которые переехали из 508 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Построено более 140 новых домов, включая малоэтажные. <…> Продолжаем системно решать задачу по созданию безопасных и комфортных условий для жизни уральцев", - добавил губернатор.