Путин наградил белгородских фельдшеров за самоотверженность при оказании помощи

Сергей Журбенко удостоен ордена Пирогова посмертно
13:31
БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" фельдшера из Белгородской области Сергея Руденко, его коллега Сергей Журбенко удостоен ордена Пирогова посмертно. Указ главы государства опубликован.

В документе отмечается, что фельдшеры Руденко и Журбенко удостоены медали за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. 

