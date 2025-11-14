Путин наградил белгородских фельдшеров за самоотверженность при оказании помощи

Сергей Журбенко удостоен ордена Пирогова посмертно

БЕЛГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" фельдшера из Белгородской области Сергея Руденко, его коллега Сергей Журбенко удостоен ордена Пирогова посмертно. Указ главы государства опубликован.

В документе отмечается, что фельдшеры Руденко и Журбенко удостоены медали за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.