Воспитанники "Артека" помогли пассажиру поезда с эпилепсией

На станции Шахтная подростки передали молодого человека бригаде скорой помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Ехавшие домой из Международного детского центра "Артек" подростки смогли грамотно оказать первую помощь ровеснику с эпилепсией, у которого случился приступ в поезде, сообщили в пресс-службе проекта "Большая перемена", выпускники которого оказались в центре событий.

"В поезде "Симферополь - Санкт-Петербург" произошел инцидент, который ярко продемонстрировал выдержку, знания и отзывчивость артековцев. Участники 12 смены, возвращавшиеся домой, не растерялись в критической ситуации и спасли незнакомого подростка, проявив знания, полученные в "Артеке", и настоящую гражданскую ответственность", - говорится в сообщении.

Поясняется, что Марианна Князян, Александр Панков, а также прошедший обучение в специализированном медицинском отряде "Артека" Алексей Буданов пришли на помощь 15-летнему юноше, у которого случился приступ эпилепсии.

"В дороге дети услышали громкий странный звук. Когда большинство взрослых в вагоне пришли в замешательство, Алексей и Александр действовали мгновенно и решительно. Не теряя ни секунды, артековцы бросились на помощь. Алексей, используя знания, полученные во время обучения в профильном медицинском отряде "Артека", грамотно оказал юноше первую помощь. Ребята слаженно распределили обязанности и в течение 40 минут, до следующей остановки, дежурили рядом с Тихоном, контролируя его состояние", - уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что в то же время Князян смогла найти контакты родителей мальчика и связаться с ними.

"На станции Шахтная слаженная команда передала молодого человека бригаде скорой медицинской помощи. Эта история - наглядный пример того, как важны не только знания, но и умение применять их в жизни. Дети доказали, что настоящий артековец всегда готов прийти на выручку тому, кто оказался в беде. Их поступок говорит о высокой личной ответственности и лучших качествах, которые воспитывает в детях "Артек", - подчеркивается в сообщении.