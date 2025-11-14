В Польше заявили, что обнаружили "золотой поезд" Третьего рейха

Согласно легенде, в нем могло находиться до 300 тонн золота, драгоценностей, оружия и шедевров искусства, вывезенных немцами в последние дни Второй мировой войны

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Польские исследователи якобы обнаружили части золотого поезда Третьего рейха времен Второй мировой войны. Об этом заявили участники проекта "Золотой поезд 2025" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"История так называемого "золотого поезда" правдива, я обнаружил спрятанные тоннель и три вагона. Как это произошло и как я пришел к этим находкам - однажды все объясню и отвечу на каждый вопрос", - отметил руководитель команды исследователей.

Отмечается, что группа получила разрешение от местного лесничества на проведение георадарных работ на его территории. В настоящий момент энтузиасты ожидают одобрения на продолжение исследований.

Так называемый "золотой поезд" является бронепоездом времен Третьего рейха, якобы спрятанным немцами под землей на территории современной Польши. Согласно легенде, в поезде могло находиться до 300 тонн золота, драгоценностей, оружия и шедевров искусства, вывезенных немцами в последние дни Второй мировой войны.