В Подмосковье заработал голосовой помощник для таксистов

Помощник способен рассказать о порядке и месте проведения обязательной аттестации водителей, о требованиях к водителям и автомобилям такси

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работающие в Московской области таксисты смогут получить консультацию по вопросам контрольно-надзорной деятельности с помощью голосового помощника. В базе знаний собраны ответы на более чем 200 популярных вопросов о работе такси в регионе, об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы. Разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу, что сэкономит в среднем более 17,5 тыс. рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

В пресс-службе рассказали, что голосовой помощник способен рассказать о порядке и месте проведения обязательной аттестации водителей, о требованиях к водителям и автомобилям такси. Также он может проконсультировать по оформлению путевого листа и проведению предрейсового медицинского и технического контроля. Воспользоваться бесплатным сервисом можно круглосуточно по номеру телефона: 8 (498) 602-22-00.

Как дополнили в министерстве, собирая обратную связь от пользователей, система активно обучается и совершенствует точность ответов. Результаты передаются специалистам регионального Минтранса и Госстройнадзора, где при необходимости вносятся изменения или добавляют новые ответы. В случае, если вопрос не сможет решить голосовой помощник, он оперативно перенаправит звонок на оператора.