Более 9,7 тыс. жителей ЛНР приняли участие в мероприятиях РСВ в 2025 году

В финальный этап вышли 32 человека из республики

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 230 мероприятий провела команда платформы "Россия - страна возможностей" на территории Луганской Народной Республики, в которых участие приняли более 9,7 тыс. жителей региона. Об этом журналистам сообщил директор обособленного подразделения "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница в ходе регионального слета президентской платформы.

"В финальный этап вышли 32 человека из ЛНР. В начале ноября они посетили мастерскую управления "Сенеж", где прошла трехдневная образовательная программа. В ее рамках были разработаны проекты, инициативы участников были превращены в проекты, которые были сегодня представлены. Проекты получили поддержку, им была дана высокая оценка. Всего в этом году команда "Россия - страна возможностей" - не только сотрудники, но и участники - провели 238 мероприятий, нацеленных на развитие социальных лифтов ЛНР. В них приняли участие 9 756 человек", - сказал он.

Глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил, что в рамках слета участники представили проекты, разработанные в мастерской управления "Сенеж", и поделились полученным опытом. Он отметил, что все представленные инициативы посвящены людям, рабочим профессиям и развитию Луганщины.

По итогам общения с молодыми людьми Пасечник выразил уверенность в том, что будущее республики и России находится в надежных руках. "В очередной раз убедился: будущее республики и нашей великой России - в надежных руках. Пожелал им успехов в реализации новых творческих идей вместе с дружной командой единомышленников", - написал он.