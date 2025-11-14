В Курске создадут мурал в память о дважды Герое России Михаиле Гудкове

Объект появится в центре города

КУРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Художники начали работы по созданию мурала в память о погибшем в приграничье Курской области замглавкоме ВМФ, дважды Герое России Михаиле Гудкове. Мурал появится в центре Курска, передает корреспондент ТАСС.

"Губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном было дано поручение увековечить имена героев специальной военной операции на территории Курской области. Была рождена идея о создании военно-патриотического мурала с героями СВО. Выбор был очевиден. Это единственный дважды Герой Российской Федерации Михаил Гудков с позывным Варяг", - сообщил врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Михаил Резниченко.

Он добавил, что на мурале портрет Гудкова будет изображен на фоне флага России, справа от героически погибшего замглавкома ВМФ России изобразят две звезды Героя. Рисунок завершат к концу ноября, отметил Резниченко

"Чувство ответственности высокое, потому что это центральная улица города. На мурале будет изображен дважды Герой России. Хотелось бы исполнить этот рисунок так, чтобы была гордость у молодого поколения и всех остальных, что есть такие люди у нас в стране", - сказал один из художников, работающих над муралом, Сергей Гребеньков.

Гудков родился 11 января 1983 года Украинске (ДНР), в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции. В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками АПЛ "Архангельск". Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.