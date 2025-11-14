Путин наградил ученых государственными наградами

Звание заслуженного деятеля науки РФ присвоили помощнику президента НИЦ "Курчатовский институт" Ирине Донник

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами группу ученых разных специальностей, в том числе, помощника президента НИЦ "Курчатовский институт" Ирину Донник. Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" - Донник Ирине Михайловне, доктору биологических наук, академику Российской академии наук, помощнику президента Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", город Москва", - говорится в документе.

Звание заслуженного деятеля науки РФ присвоено также главному научному сотруднику лаборатории Института общей генетики РАН Валерию Даниленко, главному научному сотруднику лаборатории Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Наталии Колосовой, профессору Нижегородского государственного технического университета Алексею Лоскутову и профессору Дальневосточного федерального университета Любови Стаценко.

Звание заслуженного юриста РФ присвоено заведующему сектором Института государства и права РАН Николаю Крылову.

Главный научный сотрудник отдела Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Михаил Мошкин и ведущий научный сотрудник сектора Института государства и права РАН Светлана Полубинская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Директор Почвенного института им. В. В. Докучаева Андрей Иванов, главный научный сотрудник сектора Института государства и права РАН Михаил Клеандров и главный научный сотрудник лаборатории Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН Арнольд Тулохонов награждены орденом Александра Невского.