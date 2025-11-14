ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Путин наградил ученых государственными наградами

Звание заслуженного деятеля науки РФ присвоили помощнику президента НИЦ "Курчатовский институт" Ирине Донник
Редакция сайта ТАСС
14:06
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами группу ученых разных специальностей, в том числе, помощника президента НИЦ "Курчатовский институт" Ирину Донник. Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" - Донник Ирине Михайловне, доктору биологических наук, академику Российской академии наук, помощнику президента Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", город Москва", - говорится в документе.

Звание заслуженного деятеля науки РФ присвоено также главному научному сотруднику лаборатории Института общей генетики РАН Валерию Даниленко, главному научному сотруднику лаборатории Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Наталии Колосовой, профессору Нижегородского государственного технического университета Алексею Лоскутову и профессору Дальневосточного федерального университета Любови Стаценко.

Звание заслуженного юриста РФ присвоено заведующему сектором Института государства и права РАН Николаю Крылову.

Главный научный сотрудник отдела Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Михаил Мошкин и ведущий научный сотрудник сектора Института государства и права РАН Светлана Полубинская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Директор Почвенного института им. В. В. Докучаева Андрей Иванов, главный научный сотрудник сектора Института государства и права РАН Михаил Клеандров и главный научный сотрудник лаборатории Байкальского института природопользования Сибирского отделения РАН Арнольд Тулохонов награждены орденом Александра Невского. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия