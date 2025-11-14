В одном из районов Северной Осетии впервые за 65 лет обновили систему водоснабжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Система водоснабжения впервые за 65 лет реконструирована в Ирафском районе Северной Осетии, сообщили в пресс-службе МинЖКХ республики.

"Реконструкция системы водоснабжения в Ирафском районе: уложено более 9 км нового водопровода. Старые трубы были проложены в 1960 году и никогда не менялись. Жители жаловались на частые перебои с водоснабжением. Проблемы также усугублялись неудачным расположением площадки бассейнов суточного регулирования воды. Высота местонахождения объекта не позволяла создать необходимое давление в системе", - говорится в сообщении.

Реконструкция системы водоснабжения в Ирафском районе была включена в федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Программа предусматривает укладку 22 км водопровода и строительство новой площадки бассейнов суточного регулирования воды. Специалисты уже проложили 9 км новых труб.

Модернизация сетей повысит качество водоснабжения у жителей сел Чикола, Новый Урух, Ахсарисар, Хазнидон, Толдзгун, Сурх-Дигора, Дур-Дур.