В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" отметят день рождения Деда Мороза

На уличной сцене усадьбы будет проходить концертная программа с участием музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, световое шоу, а также выступления барабанщиков и фокусника

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. По случаю Дня рождения Деда Мороза 15, 16, 22 и 23 ноября пройдет более 400 мероприятий в государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", сообщила пресс-служба АНО "Развитие парков".

"Гостей ждут встречи со сказочными героями, мастер-классы, концерты, экскурсии и возможность поздравить главного зимнего волшебника лично. В первый день празднования, 15 ноября, в 17:30 состоится торжественная церемония зажжения новогодней елки и старт обратного отсчета до Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выходные дни с 12:00 до 18:00 на уличной сцене усадьбы будет проходить концертная программа с участием музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, световое шоу, а также выступления барабанщиков и фокусника. Также для гостей усадьбы подготовлены новые интерактивные программы. Например, в основных теремах усадьбы пройдет программа "В поисках забытых дел", где посетители помогут снеговику отыскать потерянное ведерко с поручениями Деда Мороза. А в "Тереме волшебства" участники вместе с помощниками Деда Мороза подберут подарок для трех коней, развозящих подарки по всему миру.

На праздничных мастер-классах в лектории усадьбы посетители создадут сувениры своими руками - распишут новогодний пряник или деревянную лошадку, символ наступающего 2026 года.