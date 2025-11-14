Синоптик Шувалов объяснил необычную окраску неба над Москвой

Явление может указывать на приближение атмосферного фронта, отметил руководитель прогностического центра "Метео"

Редакция сайта ТАСС

© Антон Чудаков/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фиолетово-розовое небо, наблюдавшееся в утренние часы над Москвой, связано со стечением нескольких атмосферных факторов и может являться предвестником осадков. Об этом ТАСС сообщил 14 ноября руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Ничего сверхъестественного и ничего фантастического в этой картинке нет. Это совпадение нескольких факторов: определенного вида облачности, чистого неба на горизонте при восходе солнца. Этим цветом подкрашены нижние границы облаков среднего и верхнего ярусов", - пояснил синоптик. Он отметил, что такое сочетание условий бывает достаточно редко. При этом в других районах, например, западнее Москвы, эффект мог не наблюдаться из-за более плотной облачности.

Специалист уточнил, что яркая окраска может указывать на приближение атмосферного фронта. "Поскольку фронтальные разделы, несущие изменения погоды, чаще всего движутся с запада на восток, то окрашенный цвет говорит о том, что приближается изменение погоды, связанное с осадками. В данном случае осадки придут где-то на сутки позже, чем небо окрасилось в этот цвет", - добавил Шувалов.

Что касается прямого влияния конкретного цвета неба на температуру, то, по словам эксперта, его не существует. "Цвет, скорее, зависит от толщины облаков, подсвечиваемого слоя, прохождения определенных трансформаций. На характере атмосферных процессов цвет не сказывается. Это просто красоты нашего неба", - подчеркнул метеоролог.

Шувалов добавил, что подобные оптические явления могут возникать в любое время года. Для составления надежного прогноза погоды эксперт посоветовал обращать внимание не на цвет, а на тип облаков, каждый из которых является предвестником тех или иных изменений. "Каждый вид облаков обладает своими прогностическими эффектами. Перистые облака - предикторы увеличения облачности и перехода к погоде с осадками. Кучевые облака - это облака хорошей погоды", - резюмировал метеоролог.