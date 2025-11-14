В Северной Осетии в единоборствах посоревнуются бойцы из разных стран мира

Турнир стартует 14 ноября в спорткомплексе "Манеж"

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Бойцы из разных стран мира примут участие в турнире по смешанным единоборствам в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Бойцовская лига Fight Nights Global проведет во Владикавказе турнир по смешанным единоборствам (ММА). Перед открытием соревнований встретился с известным спортивным функционером и основателем Fight Nights Global Камилом Гаджиевым", - говорится в сообщении.

Турнир стартует в пятницу в спорткомплексе "Манеж". В поединках сойдутся 24 бойца из разных стран мира. Главным событием вечера станет схватка уроженца Северной Осетии Михаила Газаева с американцем Джеком Хейном.

Соревнования организованы при поддержке Академии единоборств "Алания атлетик". Ведущим турнира станет Александр Загорский.

Это первый турнир, который проводит в республике бойцовская лига Fight Nights Global.