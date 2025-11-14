В Архангельске приостановили движение теплоходов

Причиной стала штормовая погода

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. Движение теплоходов частично приостановлено в Архангельске в дельте Северной Двины из-за шторма. Об этом сообщила администрация города.

"Из-за штормового предупреждения приостанавливается работа теплоходов. На данный момент в рейсы не выходят суда на линии Хабарка - Соломбала и город - Кего", - указано в сообщении.

Это основные городские линии.

По данным Севгидромета, в Архангельске ноль градусов, снег, порывы ветра до 15-18 м/с.