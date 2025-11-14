В Карелии намерены классифицировать объекты общепита для борьбы с "наливайками"

В регионе действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии поддержали инициативу об урегулировании на федеральном уровне определения и требования к объектам общественного питания. Соответствующее обращение парламентарии приняли в адрес заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, сообщили в пресс-службе парламента.

С 2024 года в Карелии действует запрет на продажу алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 для объектов общепита (за исключением ресторанов), размещающихся в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Однако бизнес вправе самостоятельно классифицировать заведения как тот или иной тип объекта общепита. По мнению депутатов, закрепление на законодательном уровне четких определений для кафе, ресторанов, баров и буфетов, а также единых требований к ним позволит устранить правовые пробелы и повысить эффективность ограничений по продаже алкоголя.

"Мы предлагаем ввести в законодательство четкие понятия, в частности это касается ресторанов, баров, кафе и так далее, чтобы у нас обычная "наливайка" не называлась рестораном, что зачастую происходит", - отметил председатель комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Еще одно предложение депутатов касалось корректировки норм контрольной (надзорной) деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции, так как действующий мораторий не дает возможности эффективно бороться с "наливайками", отметили в парламенте.