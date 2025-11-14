В Прикамье усилят военно-патриотическое воспитание детей и молодежи

В регионе запустили проекты, которые помогают молодым людям найти свое дело и возможности для роста, отметил губернатор Дмитрий Махонин

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Направление военно-патриотического воспитания детей и молодежи будет усилено в Пермском крае. Соглашение об этом подписали глава региона Дмитрий Махонин и руководитель "Юнармии", начальник Главного штаба и Герой России Владислав Головин.

"В рамках комиссии Госсовета подписали соглашение с Юнармией - крупнейшей детско-юношеской военно-патриотической организацией страны. Благодаря ему усилим направление военно-патриотического воспитания, спорта и здорового образа жизни среди детей и подростков", - сообщил губернатор Прикамья в своем Telegram-канале.

По словам Махонина, важно, чтобы развитием молодежной политикой занимались "не столько органы власти, сколько работодатели, учебные заведения и сама молодежь".

В Перми 14 ноября проходит заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Молодежь и дети". В Молодежную столицу России-2025 приехали почти 200 представителей регионов страны: министры молодежной политики, а также команды Движения первых и экспертного сообщества. В рамках комиссии участники подводят итоги года, обсуждают успешные практики и инструменты в области молодежной политики, а также намечают приоритеты на 2026 год. В частности, по словам Дмитрия Махонина, среди основных направлений деятельности в этой сфере - поддержка молодых семей, развитие молодежных пространств, помощь ребятам в трудной жизненной ситуации.

"Для нас, как для Молодежной столицы и промышленного региона, такая работа особенно важна. За год в статусе Молодежной столицы вместе с активистами и общественными организациями открыли новые пространства, провели крупные форумы и запустили проекты, которые помогают молодым людям найти свое дело и возможности для роста", - добавил глава Прикамья.

Заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети" проходит в Перми в рамках Всероссийского семинара-совещания с руководителями органов исполнительной власти регионов РФ, реализующих молодежную политику. В ходе семинара запланированы доклады и групповая работа представителей министерств молодежной политики из регионов России.