Интеграцию Донбасса назвали одной из задач стратегии безопасности на дорогах

Документ утвердил президент Владимир Путин

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стратегия повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденная президентом Владимиром Путиным, перечисляет среди своих целей интеграцию Донбасса и Новороссии в общероссийскую инфраструктуру.

"Дальнейшая интеграция Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в единую систему обеспечения безопасности дорожного движения путем принятия комплекса нормативных правовых актов и организационных мер" перечислена среди целей стратегии.

Документ состоит из восьми разделов на 46 страницах и дает определения всем понятиям, связанным с дорожным движением, содержит обширную оценку нынешнего состояния безопасности дорожного движения и тенденции его развития, фиксирует статистические данные в этой области, перечисляет вызовы и риски в сфере, определяет цели госполитики по этому направлению.