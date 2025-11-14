В ЦДРА прошел финал художественного фестиваля "Катюша"

Организаторы ввели две новые номинации - "Хореографический коллектив" и "Театрализованная постановка", сообщили в Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Финал ХХ Всероссийского фестиваля художественного творчества Минобороны России "Катюша" прошел в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА), сообщили в Минобороны РФ.

"Фестиваль, который уже два десятилетия служит важной площадкой для развития военной культуры, в этом году расширил программу: организаторы ввели две новые номинации - "Хореографический коллектив" и "Театрализованная постановка". При этом сохранены и традиционные номинации, ставшие визитной карточкой "Катюши": "Вокально‑инструментальный ансамбль", "Вокальный ансамбль", "Исполнение песен профессиональных авторов", "Авторская песня", - сказано в сообщении.

В конкурсных выступлениях приняли участие представители не только Минобороны России, но и других силовых ведомств - в частности, МЧС России и Федеральной таможенной службы. Кроме того, свои творческие способности на сцене ЦДРА продемонстрировали участники СВО.

На фестивале "Катюша" военнослужащий спецназа ВДВ, участник боевых действий на Северном Кавказе, миротворческих миссий в Республиках Южная Осетия и Абхазия, в Боснии и Герцеговине, специальной военной операции Вячеслав Корнеев представил свою композицию "Королева балета". Эта песня - дань памяти артистке балета "Гжель" Алесе Лазаревой.