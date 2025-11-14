Утвержден план по содействию переселению в Россию соотечественников

Документ направлен на 2026-2028 годы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило план реализации программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026-2028 годы. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026-2028 годы", - говорится в документе.