В Донбассе могут появиться два новых военно-учебных центра

Учреждения могут открыть при Донецком национальном техническом университете и Луганской академии Следственного комитета, заявил первый замначальника Главного управления кадров МО РФ Юрий Бобров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Коллегия Минобороны России рассмотрит вопрос создания двух новых военных учебных центров (ВУЦ) в Донецке и в Луганске. Об этом заявил первый замначальника Главного управления кадров МО РФ Юрий Бобров.

"В этом году нами предметно проработан и подготовлен к рассмотрению коллегией министерства обороны вопрос создания еще двух военных учебных центров в новых регионах - при Донецком национальном техническом университете и Луганской академии Следственного комитета", - сказал Бобров во время конференции в МИРЭА, на которой обсуждались перспективы развития военной подготовки студентов ВУЦ.

Он добавил, что в России работают 138 военных учебных центров - в них обучение проходят свыше 63 тыс. студентов. Система претерпела изменения с учетом опыта спецоперации, выдвигая новые требования по комплектованию ВС РФ квалифицированными кадрами.

Бобров также выразил уверенность, что работа участников конференции определит перспективы военного обучения, а также задачи и роль гражданского высшего образования в укреплении обороноспособности страны.