Русский музей представит в Поморье выставку живописи об явлениях природы

Экспозиция продлится до 2 марта 2026 года

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Русский музей представит в Архангельске выставку "Преображенная природа", она посвящена самым ярким природным явлениям - от шторма до радуги - в произведениях русской живописи с середины XIX века до наших дней, рассказала ТАСС заведующая научно-просветительским отделом музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Надежда Фадеева. Выставка приурочена к 65-летию музейного объединения.

"Это подарок городу и Архангельской области от нас к нашему юбилею. И, конечно, эта выставка стала возможна благодаря поддержке фонда культурных проектов "Линия культуры". Мы постарались сделать, чтобы эта выставка была в первую очередь была красивой. И мы начинаем нашу экспозицию с ранней работы Алексея Боголюбова, которая показывает Петербург. Мы охватываем исторический период, начиная от 50-х годов XIX века до работы Александра Павлова 2011 года, это современный художник, - сказала Фадеева. - У нас сегодня погода за окном все время меняется: утром солнце, днем шторм, вечером снег. Мы шутим, что она такая, потому что мы открываем эту выставку".

Выставка посвящена природным явлениям в произведениях мастеров пейзажной живописи: солнечный и лунный свет, грозы и молнии, радуги и бегущие по небу облака, закаты и рассветы, шторм на море. В экспозицию вошло более 40 произведений художников XIX-XX веков, среди которых Константин Сомов, Николай Рерих, Исаак Левитан, Константин Юон, Лев Лагорио и другие. "Велись очень серьезные переговоры с Русским музеем по поводу состава выставки. И благодаря нашим настойчивым просьбам у нас появилась работа, например, Николая Рериха "Небесный бой", замечательная работа, - показала собеседница агентства. - У нас есть работа Алексея Саврасова, который был родоначальником лирического национального пейзажа, пейзажа настроения".

Во второй половине XIX века пейзажисты научились "видеть" и, самое главное, изображать многообразие облаков и туч и восторгаться ими. Картины с изображением облаков, туч, гроз, представленные на выставке, посвящены таинственной жизни неба. Интерес к исключительным и переходным состояниям природы подталкивал живописцев к поиску новых пейзажных мотивов для изображения радуги. Картина "После весеннего дождя" Николая Крымова изображает мир живого дыхания природы, радуга в нем стала своеобразным камертоном многоголосия насыщенной звучными оттенками палитры. "Сельский пейзаж с радугой" Александра Гауша представляет безмятежную деревенскую идиллию. "Весна" Сергея Виноградова показывает постепенное пробуждение природы под мягкими лучами солнца, "Цветущие вишни" Петра Петровичева и "Яблоня в цвету" Александра Герасимова провозглашают торжество и цветение жизни.

Еще один раздел посвящен закатам и рассветам. Гармонично использовал тонкие световые переходы Алексей Саврасов в произведении "На взморье", импрессионистически трактует "Закат над селением" Василий Берингер. Мотив лунной ночи представлен на картине "Сумерки. Луна" Исаака Левитана. Выставка откроется 15 ноября и продлится до 2 марта 2026 года.