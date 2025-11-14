Зайцев пообещал наказать стрелявших в Йошкар-Оле участников свадебного кортежа

Инцидент напугал и возмутил многих жителей региона, напомнил губернатор

ЙОШКАР-ОЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Участники свадебного кортежа, устроившие стрельбу на улицах Йошкар-Олы, понесут заслуженное наказание. Об этом заявил глава республики Марий Эл Юрий Зайцев на внеочередном заседании совета по делам национальностей, посвященном разбору данного происшествия.

"Закон для всех един, и виновные понесут наказание: обнадеживает, что сами молодые люди, их родители осознали произошедшее и раскаиваются", - сказал Зайцев.

Он напомнил, что инцидент напугал и возмутил многих жителей региона, причем некоторые из них в соцсетях пытались делать акценты на национальной принадлежности нарушителей. "Хотя здесь идет речь об элементарном несоблюдении закона, поступке нескольких безответственных лиц", - продолжил Зайцев.

По его словам, в период, когда в зоне спецоперации воины всех национальностей плечом к плечу сражаются за Родину, такие действия в тылу являются "предательством ценностей сплоченности и единства, которые демонстрирует вся страна". "Наша республика - общий дом для представителей более 50 национальностей, веками живущих в мире и согласии, я как глава республики, получивший доверие президента и народа, несу ответственность за все, что происходит в Марий Эл, и приложу все усилия, чтобы в республике сохранялся порядок", - заверил Зайцев.

В конце октября в Йошкар-Оле участники двигавшегося по улицам свадебного кортежа стреляли в воздух из охолощенных пистолетов и нарушали правила дорожного движения с риском для жизни окружающих.