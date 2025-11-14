Власти Москвы в условиях снега призвали не пользоваться личными машинами без зимней резины

В столичном центре организации дорожного движения рекомендуют использовать для поездок общественный транспорт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы в условиях прогнозируемого мокрого снега и гололедицы призвали автомобилистов не садиться за руль, если у машины нет зимней резины. Об этом сообщает столичный центр организации дорожного движения.

"Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - отмечают в центре, напоминая, что, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий.

Через официальный телеграм-канал городского департамента транспорта специалисты также призвали к бдительности и аккуратности на участках дорог, где есть эстакады и тоннели. "Будьте внимательными, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон", - подчеркивают в центре.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что до 09:00 мск в городе и по области ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега. При этом количество осадков ожидается на уровне 8-13 мм, местами - 15 мм, а прирост снега - до 4 см. Минимальная температура воздуха ожидается на уровне от нуля до плюс 2 градусов в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов в Подмосковье. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с. "Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Резкое изменение погоды к выходным синоптики объясняют прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.