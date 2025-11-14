В Петербурге устраняют последствия циклона

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжают устранять последствия циклона. Работает 607 единиц уборочной техники и более 300 работников, которые наносят противогололедные материалы для безопасности дорожного движения, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

"Особое внимание обращаем на тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подходы к метро. Погодные условия быстро меняются. Завтра ожидаются температурные качели, с переходом от минусовой температуры в ноль. Погода может отличаться в разных районах. Предстоящая ночь пройдет с отрицательной температурой - до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, особенно ночью и утром, когда температура находится в зоне отрицательных значений.