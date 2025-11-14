ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Врач Решетун назвал самое частое последствие употребления агрессивных продуктов

Наиболее вероятным итогом станет панкреонекроз, сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета
22:15

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Некроз тканей поджелудочной железы становится частым последствием употребления ряда агрессивных продуктов, включая энергетические напитки. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Алексей Решетун.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 22-летнего россиянина отказали ноги из-за энергетиков. Уточняется, что избыточное потребление напитка также привело к панкреонекрозу (отмиранию клеток поджелудочной железы).

"Такие последствия вполне вероятны, особенно учитывая количество энергетиков, которые этот человек употребил. Поджелудочная железа - это орган, который особенно чувствителен к веществам, всасываемым из кишечника, в ней происходит основная абсорбция жидкости, поэтому неудивительно, что поджелудочная, неоднократно сталкивавшаяся с подобными веществами, не выдержала нагрузки. Реакция в виде панкреонекроза - это довольно частое последствие употребления агрессивных продуктов. В первую очередь это касается алкоголя, но и энергетические напитки, содержащие целый коктейль химических веществ, могут вызвать подобный некроз", - сказал он.

Эксперт пояснил, что энергетические напитки - это продукты, которые по своей сути не относятся к пищевым. Они представляют результат химической промышленности и состоят из синтетических компонентов. С помощью их потребления удается достичь кратковременного эффекта тонизирования, однако лишь за счет искусственного вмешательства и истощения естественных ресурсов организма. Регулярное потребление может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья.

По словам врача, сочетание химических компонентов в составе энергетиков создает смесь, которая оказывает сильное воздействие на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Их употребление заставляет сердце работать в усиленном режиме, орган может не справляться с такой нагрузкой.

"У подростков, чей скелет и опорно-двигательный аппарат интенсивно растут, сердце и его проводящая система могут не успевать за этим процессом. В некоторых случаях это приводит к временным нарушениям, которые обычно нормализуются в течение нескольких месяцев. Однако при резком увеличении нагрузки со стороны энергетиков сердце может быть вынуждено работать в усиленном режиме, что может привести к проблемам с его проводящей системой", - заключил он. 

