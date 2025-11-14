Московские аэропорты в условиях непогоды работают штатно

До 09:00 в городе и по области может выпасть до 8-13 мм осадков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московские аэропорты в условиях продолжающегося в регионе дождя со снегом работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в справочных службах аэропортов.

"Рейсы прибывают и улетают штатно, работаем в штатном режиме", - сказала представитель Шереметьево. Она отметила, что задержки рейсов если и имеют место, то никак не связаны с метеоусловиями Москвы.

Аналогичную информацию предоставили ТАСС в справочных службах других аэропортов мегаполиса, в частности, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Ранее в столичном регионе начались обещанные синоптиками осадки в виде дождя, переходящего местами в мокрый снег. Специалисты отмечают, что до 09:00 в городе и по области может выпасть до 8-13 мм, местами до 15 мм осадков, а прирост снега может составить до 4 см. Местами прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, заметили ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Резкое изменение погоды к выходным синоптики объясняют прохождением через Центральную Россию с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта. При этом ухудшение метеоусловий прогнозируется на большей части Центрального федерального округа.

До конца суток в Москве и Московской области объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.