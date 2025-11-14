В ОП объяснили, после приема каких лекарств нельзя садиться за руль

Антидепрессанты, обезболивающие и противовирусные препараты могут снижать концентрацию внимания или содержать спирт, рассказал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Антидепрессанты, обезболивающие и противовирусные препараты могут снижать концентрацию внимания или содержать спирт, поэтому бывают противопоказаны для водителей. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Особую осторожность водителям надо проявить с медикаментами от депрессии и других ментальных расстройств, также стоит аккуратно относиться к приему обезболивающих. Все эти лекарственные препараты могут оказывать побочный эффект в виде потери концентрации. К тому же стоит быть осторожным при приеме препаратов от аллергии, температуры, противовирусных, сиропов от кашля и капель в нос - во многих из них в малых дозах содержатся алкоголь и наркотические вещества", - сказал он.

Лекарства, которые снижают концентрацию внимания и затормаживают нейрофизиологические реакции, могут увеличить риск попадания в ДТП, отметил эксперт. "Отдельные препараты вызывают опасные для правильного вождения побочные симптомы: головокружение, снижение остроты зрения, галлюцинации, снижение давления, которое может привести к обмороку", - указал он. А на лекарства с содержанием спирта среагирует алкотестер.

За нарушение человека могут лишить водительских прав, но сначала потребуется установить факт опьянения. Если у сотрудников ГАИ возникнет подозрение, что водитель принял запрещенные препараты, то его могут отстранить от управления автомобилем и направить на медицинское освидетельствование. В крови не должно быть веществ, включенных правительством в список наркотических и психотропных. Концентрация алкоголя не должна превышать допустимую норму (0,3 промилле в крови или 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе).

"Для того чтобы водителю понять, можно ли принимать тот или иной лекарственный препарат, необходимо ознакомиться с инструкцией. Во многих инструкциях есть отдельный пункт - рекомендация об управлении транспортными средствами. Если там указано, что садиться за руль после приема того или иного препарата не рекомендуется, стоит последовать этому совету", - заключил Машаров.