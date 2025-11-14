В МФТИ сократят поступление по квотам олимпиад для призеров РСОШ

Сосредоточиться при этом планируется на работе с победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников по разным предметам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Руководство Московского физико-технического института (МФТИ) приняло решение дать возможность поступить в вуз без вступительных испытаний только победителям олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). При этом для призеров олимпиады "Физтех", которую проводит сам МФТИ, эта возможность останется, сообщил в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения" ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

"Мы приняли решение за небольшим исключением [олимпиады "Физтех"] принимать только победителей олимпиад, но не призеров. То есть давать возможность поступления без экзаменов, без вступительных испытаний только победителям олимпиад", - сказал он.

Ректор отметил, что перечень олимпиад (РСОШ), по которым ранее можно было поступить в вуз, будет сокращен примерно в два раза. Сосредоточиться при этом планируется на работе с победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников по разным предметам.

"Мы считаем правильным поддерживать разумный баланс между теми, кто поступает в МФТИ по результатам олимпиад и по результатам единого государственного экзамена примерно на уровне 50 на 50", - уточнил Ливанов.

