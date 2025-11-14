Вильфанд: в Сибири с 17 ноября температура повысится на 20-25 градусов

В частности, на юге Красноярского края ожидается минус 5 градусов днем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Резкое повышение температуры - сразу на 20-25 градусов - произойдет в регионах Сибири с понедельника, ранее морозы доходили до минус 35 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу в центральных и северных регионах Сибири, в том числе в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, температура будет на 4-6 градусов ниже нормы - до минус 35 градусов мороза. При этом уже в понедельник температура там повысится сразу на 20-25 градусов: будет около минус 4 днем и минус 10 градусов ночью. Это связано с тем, что воздух начнет поступать вдоль параллели - так называемый зональный поток. На юге Красноярского края и на юге Якутии в понедельник, вторник и среду ожидается очень высокая температура: минус 5 днем и около минус 10 градусов - в ночные часы", - сказал он.

Однако в выходные на Дальнем Востоке, в Якутии и на севере Хабаровского края температура будет на 5-15 градусов ниже нормы. В северной половине Якутии мороз составит минус 43-45 градусов. До середины следующей недели морозы разгуляются на Чукотке, с 15 по 19 ноября значения температуры будут на 5-10 градусов ниже нормы - минус 30-35 градусов. На севере Хабаровского края в выходные столбики термометров ночью будут опускаться до отметки минус 29-33 градуса.