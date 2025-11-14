В ДНР сообщили, что свыше 15% молодежи вовлечено в добровольчество

Волонтерская работа в регионе направлена в основном на помощь ветеранам и пожилым, доставку воды и благоустройство населенных пунктов

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Число участников волонтерской работы среди молодежи ДНР превысило 15%, почти 30% молодых жителей Донбасса задействованы в патриотическом воспитании. Об этом сообщил замминистра молодежной политики Константин Комленок.

"В ДНР продолжается масштабная работа в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Главная цель - чтобы молодые люди Донбасса могли развиваться, реализовывать свои идеи и чувствовать, что будущее региона в их руках. <...> Добровольческое движение растет: более 15% молодых жителей вовлечены в волонтерскую работу", - приводит слова Комленка пресс-служба регионального Минмолодежи.

Отмечается, что волонтерская работа в регионе направлена преимущественно на помощь ветеранам и пожилым, доставку воды в условиях устроенной Киевом водной блокады республики, благоустройство населенных пунктов. Работа ведется в том числе по нацпроекту "Молодежь и дети". Всего в форумах, тренингах, акциях и творческих встречах в рамках нацпроекта с начала года приняли участие более 180 тыс. жителей.

"Важнейшее направление - патриотическое воспитание. В нем сегодня задействованы почти 30% молодых жителей Донбасса. Это крупнейшие всероссийские акции, такие как "Парта героя", "Сад памяти", "Живая память благодарных поколений", "Диктант Победы" и десятки региональных акций, которые проходят во всех муниципалитетах", - заключил замминистра.