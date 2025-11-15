Россияне могут онлайн подать жалобу на несоответствие в составе продуктов

Это можно сделать с помощью мобильного приложения "Честный знак"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россияне с помощью мобильного приложения "Честный знак" могут подать жалобу на производителей продуктов питания, если на упаковке их состав отличается от характеристик, содержащихся в системе маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором "Честного знака".

"Если вы сканируете в приложении "Честный знак" товар и видите, что на экране у вас одна информация о нем, а на упаковке другие характеристики, вы можете нажать на специальную кнопку и подать жалобу в Роспотребнадзор. Она формируется автоматически", - сказали в ЦРПТ.

"Честный знак" - национальная система цифровой маркировки товаров. Она призвана защищать потребителей от подделок. В России маркировка пока обязательна для молочной продукции, специй, соусов, снеков, овощных консервов, икры, растительного масла, воды, пива и безалкогольных напитков.

Во многих странах 13 ноября отмечался Всемирный день качества.