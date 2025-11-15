В РПЦ удивились, что создатели мессенджера "Зосима" не обращались к ним

Православной соцсети не будут ставить палки в колеса, пообещал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью ТАСС выразил удивление, что создатели православного мессенджера "Зосима" не обращались к профильному синодальному отделу Русской православной церкви.

"Мы - люди доброжелательные, поэтому мы не собираемся кого-то там осуждать, тем более если нет какого-то очевидно выраженного вреда или подмены. Я просто был удивлен, что какого-то мне известного рабочего взаимодействия с нами не было. Мы довольно открытые, мы очень много работаем в сфере массовой коммуникации, с кинематографом, с документалистами - а вот тут, когда ситуация непосредственно по нашему профилю, с нами тесного взаимодействия не было, насколько мне известно", - сказал Легойда.

Православному мессенджеру "не будут ставить палки в колеса только потому, что к нам не обратились", добавил он. "Но при этом, мы, конечно, оставляем за собой право дать какую-то оценку в рамках своих компетенций", - отметил председатель синодального отдела.

