Актер из сериала "Кадетство" Головин продолжает копить штрафы за нарушения ПДД

Еще одно исполнительное производство открыто 10 ноября
03:03

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сумма принудительного взыскания по неоплаченным штрафам за нарушения правил дорожного движения с актера Александра Головина выросла на 3 тыс. 750 рублей и составляет 5 тыс. 250 рублей. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, по поступившим от московской административной дорожной инспекции материалам в отношении Головина в конце октября открыто исполнительное производство о принудительном взыскании неоплаченного штрафа в 3 тыс. рублей. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о неоплаченном в установленном порядке штрафе за нарушение правил остановки и стоянки. Еще одно исполнительное производство открыто 10 ноября, оно касается принудительного взыскания штрафа ГИБДД в размере 750 рублей.

Кроме того, в отношении Головина 19 и 20 августа были открыты два исполнительных производства о взыскании неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 1,5 тыс. рублей. Актер их не оплатил.

Головин - российский актер театра и кино. Известен ролями в фильме "Сволочи" и сериале "Кадетство". 

