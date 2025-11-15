В Москве ожидаются мокрый снег и до 2 градусов тепла

Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега и гололедице

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 15 ноября, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 0-2 градуса тепла, в ночь на 16 ноября температура может опуститься до минус 6 градусов. Синоптики предупреждают о возможном налипании мокрого снега и гололедице.

Ветер прогнозируется западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.