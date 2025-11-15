Ветераны СВО трудоустроены на руководящие посты в каждом четвертом регионе РФ

Они назначены вице-губернаторами в Хабаровском и Краснодарском краях, Ростовской и Липецкой областях, а также в Севастополе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции занимают руководящие должности в 21 российском регионе, подсчитал корреспондент ТАСС. Речь идет о постах в органах региональной исполнительной власти - министрах, вице-губернаторах и главах субъектов, а также о первых лицах органов местного самоуправления (МСУ).

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов призвал губернаторов активно трудоустраивать в органы власти ветеранов СВО, особенно выпускников программы "Время героев" и ее региональных аналогов. Наиболее заметными стали назначения осенью 2024 года героя Донецкой Народной Республики, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Ордена Мужества Артема Жоги на пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В губернаторский корпус в ноябре прошлого вошли выпускники программы "Время героев" Мария Костюк и Евгений Первышов - они возглавили Еврейскую автономную и Тамбовскую области.

Так, вице-губернаторами ветераны СВО назначены в Хабаровском и Краснодарском краях, Ростовской и Липецкой областях, а также в Севастополе. Должности министров ветераны специальной военной операции занимают в Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия - Алания и Республике Алтай. Врио министра по национальной политике и делам религий в Республике Дагестан также является ветеран СВО. На должности зампредов региональных правительств ветеранов спецоперации назначили в Республике Бурятия и Пензенской области.

В десяти российских регионах ветераны и участники СВО также занимают высшие руководящие посты в органах местного самоуправления - являются главами городов, районов, административных округов. На эти посты они назначены в Иркутской, Вологодской, Курганской, Ивановской и Кировской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Мордовии, Калмыкии и Крыму. В Дагестане ветеран СВО назначен врио главы Буйнакского района.